Администрация Байдена выплатит $6,6 млрд субсидий TSMC до прихода к власти Трампа

Опубликовано 16 ноября 2024, 21:451 мин.
Администрация Байдена выплатит $6,6 млрд субсидий TSMC до прихода к власти ТрампаТрамп может всё отменить
Министерство торговли США сообщило, что работа по выделению государственной субсидии в размере $6,6 млрд для американского подразделения тайваньского чипмейкера TSMC завершена. Завод компании по призводству полупроводников находится в Фениксе, штат Аризона.
Заявленная выплата является обязательным контрактом и первым крупным решением, принятым в рамках программы стоимостью $52,7 млрд, утверждённой в 2022 году. Это стало возможно благодаря «авторскому» закону президента Байдена: «Закон о чипах и науке» был принят в 2022 году.
Субсидия для TSMC была утверждена за несколько недель до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, который критикует программу, и, скорее всего, отменит все субсидии.