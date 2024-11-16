Администрация Байдена выплатит $6,6 млрд субсидий TSMC до прихода к власти Трампа

Заявленная выплата является обязательным контрактом и первым крупным решением, принятым в рамках программы стоимостью $52,7 млрд, утверждённой в 2022 году. Это стало возможно благодаря «авторскому» закону президента Байдена: «Закон о чипах и науке» был принят в 2022 году.

Субсидия для TSMC была утверждена за несколько недель до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, который критикует программу, и, скорее всего, отменит все субсидии.