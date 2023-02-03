Администрация президента Байдена выступила с критикой Apple и Google

Сообщается, что Национальная администрация по телекоммуникациям и информации (NTIA) Министерства торговли подготовила отчёт, в котором критикует эти две компании за их действия.

В особенности это касается их политики «привратничества над приложениями» и ограничения возможности пользователей устанавливать приложения на свои устройства. Так, в докладе говорится, что Apple и Google создают препятствия для разработчиков и накладывают ограничения, требуя от создателей контента проходить через медленные и непрозрачные процессы проверки.

Представители Apple уже заявили, что не согласны с рядом выводов, содержащихся в отчёте. Например, они заявили, что в нём игнорируются инвестиции компании в инновации, конфиденциальность и безопасность.

Не согласились с документом и в Google — Android, по словам поискового гиганта, обеспечивает большой выбор и конкуренцию.