Администрация президента Путина предложила усилить контроль за соцсетями

Администрация президента Путина предложила усилить контроль за соцсетямиДля борьбы с разжиганием розни и фейками
Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, выступая на III Всероссийском форуме «Народы России», заявил о необходимости более качественного мониторинга социальных сетей и других информационных ресурсов, чтобы не допускать разжигания межнациональной, межрелигиозной розни, а также фейков о Вооружённых силах России и мобилизации.
По словам Магомедова, на Россию будет усиливаться давление западных стран. Поэтому необходима консолидация российского общества.
«Обращаю внимание на необходимость качественного мониторинга информационных ресурсов, социальных сетей на предмет выявления в текущий сложный период фактов разжигания межнациональной и межрелигиозной розни, русофобии и фейков о Вооружённых силах и мобилизации. Особо отмечу, что категорически недопустимы публичные проявления такого рода от лиц, находящихся на государственной, муниципальной службе или лиц, которые занимаются воспитанием детей, молодёжи — преподавателей школ и вузов», — отметил Магомедсалам Магомедов.