Наука и технологии
19:01, 03 ноября 2022
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Администрация президента Путина предложила усилить контроль за соцсетями

Для борьбы с разжиганием розни и фейками

Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, выступая на III Всероссийском форуме «Народы России», заявил о необходимости более качественного мониторинга социальных сетей и других информационных ресурсов, чтобы не допускать разжигания межнациональной, межрелигиозной розни, а также фейков о Вооружённых силах России и мобилизации.

Администрация президента Путина предложила усилить контроль за соцсетями

По словам Магомедова, на Россию будет усиливаться давление западных стран. Поэтому необходима консолидация российского общества.

«Обращаю внимание на необходимость качественного мониторинга информационных ресурсов, социальных сетей на предмет выявления в текущий сложный период фактов разжигания межнациональной и межрелигиозной розни, русофобии и фейков о Вооружённых силах и мобилизации. Особо отмечу, что категорически недопустимы публичные проявления такого рода от лиц, находящихся на государственной, муниципальной службе или лиц, которые занимаются воспитанием детей, молодёжи — преподавателей школ и вузов», — отметил Магомедсалам Магомедов.

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