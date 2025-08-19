Администрация Трампа купит 10% акций Intel для поддержки компании

Предварительные расчёты показывают, что общий объём грантов приблизительно соответствует стоимости 10% пакета акций при текущей рыночной оценке Intel. Точные параметры возможной сделки пока не определены, и окончательного решения со стороны администрации не принято. Белый дом и Министерство торговли от комментариев отказались.

Параллельно с этим Intel уже получила поддержку от частного сектора — SoftBank объявила о покупке акций на сумму $2 млрд.