Администрация Трампа купит 10% акций Intel для поддержки компании

Опубликовано 19 августа 2025, 15:451 мин.
Администрация Трампа купит 10% акций Intel для поддержки компанииСредства из Chips Act могут быть конвертированы в долю в производителе чипов
Администрация Дональда Трампа ведёт переговоры о возможном приобретении около 10% акций компании Intel. По данным источников, обсуждается механизм, при котором часть государственных грантов, предусмотренных Законом о микросхемах и науке (Chips Act), может быть конвертирована в долю в чипмейкере. Всего Intel выделено $10,9 млрд на строительство коммерческих и военных производственных мощностей, а также доступ к льготным займам на сумму до $ 11 млрд.
Предварительные расчёты показывают, что общий объём грантов приблизительно соответствует стоимости 10% пакета акций при текущей рыночной оценке Intel. Точные параметры возможной сделки пока не определены, и окончательного решения со стороны администрации не принято. Белый дом и Министерство торговли от комментариев отказались.
Параллельно с этим Intel уже получила поддержку от частного сектора — SoftBank объявила о покупке акций на сумму $2 млрд.