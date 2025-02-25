Наука и технологии
Опубликовано 25 февраля 2025, 16:30
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Администрация Трампа ужесточит контроль над чипами для Китая

США обсуждают новые ограничения с союзниками
Администрация Дональда Трампа намерена усилить меры по ограничению доступа Китая к передовым технологиям производства чипов. Недавние встречи с представителями Японии и Нидерландов свидетельствуют о давлении на союзников с целью ввести дополнительные ограничения для китайской полупроводниковой отрасли.
Администрация Трампа ужесточит контроль над чипами для Китая

© Ferra.ru

Одной из ключевых инициатив является запрет инженерам компаний Tokyo Electron и ASML Holding NV на обслуживание оборудования в Китае. Это продолжает линию Джо Байдена, который ранее ввел ограничения для американских производителей, таких как Lam Research, KLA и Applied Materials.

Кроме того, обсуждаются возможные санкции против конкретных китайских компаний, а также ужесточение экспортных правил для продукции Nvidia. В частности, рассматривается дальнейшее ограничение объемов поставок ИИ-чипов без специального разрешения.

Рынки отреагировали на новость снижением котировок японских производителей чипов. Акции Tokyo Electron упали на 4,4% после появления сообщения Bloomberg.

Основная цель этих мер — замедлить развитие китайской индустрии полупроводников, которая может усилить позиции страны в сфере искусственного интеллекта и обороны. В некоторых случаях Трамп планирует реализовать соглашения, достигнутые при Байдене, но не доведенные до конца. В других — он следует курсу более жестких политиков из бывшей администрации, которым не удалось получить поддержку внутри правительства.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
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