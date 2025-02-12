Администрация Трампа заявила, что самые мощные ИИ-чипы будут производиться в США

Опубликовано 12 февраля 2025, 23:501 мин.
Администрация Трампа заявила, что самые мощные ИИ-чипы будут производиться в СШАВице-президент рассказал о планах
На завершение саммита по искусственному интеллекту (ИИ) в Париже вице-президент США Дж.Д. Вэнс сделал заявление о будущем чипов для искусственного интеллекта (ИИ). Он подчеркнул, что Америка продолжит оставаться лидером в области ИИ, а администрация Трампа планирует, что самые мощные чипы для ИИ будут производиться именно в США.
© Ferra.ru
По словам Вэнса, США обладают всеми необходимыми компонентами для создания передовых ИИ-систем, включая разработки полупроводников, алгоритмы и приложения. Для реализации этих технологий важно иметь соответствующую вычислительную мощность, которая будет обеспечиваться чипами, спроектированными и произведенными в Америке.
Это заявление является откликом на недавние законодательные инициативы, такие как CHIPS and Science Act, которые направлены на поддержку разработчиков и производителей чипов в США.