Администрация Трампа заявила, что самые мощные ИИ-чипы будут производиться в США

По словам Вэнса, США обладают всеми необходимыми компонентами для создания передовых ИИ-систем, включая разработки полупроводников, алгоритмы и приложения. Для реализации этих технологий важно иметь соответствующую вычислительную мощность, которая будет обеспечиваться чипами, спроектированными и произведенными в Америке.

Это заявление является откликом на недавние законодательные инициативы, такие как CHIPS and Science Act, которые направлены на поддержку разработчиков и производителей чипов в США.