Adobe и Qualcomm помогут в создании генеративного ИИ для Ближнего Востока

Соглашение было представлено на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии, проходящем во время визита наследного принца Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда в Вашингтон. Участники форума обсуждают технологии, которые могут ускорить развитие региональных цифровых сервисов.

Adobe планирует встроить крупную языковую модель Allam, обученную на арабском языке, в свои приложения, используемые для создания маркетинговых материалов, кино и телевизионного контента. Humain, в свою очередь, будет применять платформу Adobe Foundry, чтобы формировать специализированные модели ИИ для арабоговорящих стран.

Разработанные системы будут работать в дата-центрах Humain и использовать чипы Qualcomm. Компания представила новые процессоры AI200 и AI250, которые предназначены для обработки задач по генерации видео.