Adobe начала скупать видео у пользователей, чтобы конкурировать с OpenAI

Техногиганту необходимо развитие сервиса генерации видео по текстовому описанию для конкуренции с такими платформами, как Sora от OpenAI. Для этого Adobe начала скупать пользовательские видео на самые разные темы по цене от $2,62 до $7,25 за минуту.

К тому же по документам, просочившимся в Сеть известно, что Adobe готова платить по $120 за видео от художников и фотографов, которые пришлют ролики с людьми и выражаемыми ими эмоциями в быту, чтобы на видео демострировались повседневные и непреднамеренные действия.