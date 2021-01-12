Наука и технологии
Сегодня 11:33
Adobe окончательно «убила» Flash Player
Press F
Сегодня компанией Adobe был нанесён последний удар по некогда главной технологии интернета — компания начала блокировать контент, для работы которого был необходим Flash Player.
Несмотря на то, что поддержка технологии была прекращена ещё 31 декабря 2020 года, некоторое время ею можно было продолжать пользоваться. Но с 12 января 2021 Adobe начала самостоятельную блокировку Flash-контента. Также при попытке попасть на страницу скачивания Adobe Flash Player, пользователей перенаправляют на объявление об «окончании жизни» технологии.
Напомним, что ещё 5 лет назад, в 2015 году, компания Adobe начала готовить пользователей к отказу от Flash, предложив разработчикам перейти на инструменты HTML5. В 2017 году стало известно о планах ИТ-гиганта «убить» Flash в конце 2020 года.