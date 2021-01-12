Adobe окончательно «убила» Flash Player

Несмотря на то, что поддержка технологии была прекращена ещё 31 декабря 2020 года, некоторое время ею можно было продолжать пользоваться. Но с 12 января 2021 Adobe начала самостоятельную блокировку Flash-контента. Также при попытке попасть на страницу скачивания Adobe Flash Player, пользователей перенаправляют на объявление об «окончании жизни» технологии.