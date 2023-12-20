Adobe отказалась покупать дизайнерский сервис Figma

На ситуацию повлияло Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA), начавшее расследование по поводу угрозы конкуренции. Регулятор видит в слиянии двух компаний потенциальные риски для здоровой конкуренции и развития продуктов. В CMA также считают, что Figma рассчитана прежде всего на малый бизнес и рядовых пользователей, поэтому логика Adobe в том, чтобы взять эту рыночную долю себе.

При этом ни в Adobe, ни в Figma с заключением регулятора не согласны и попытаются изменить решение СМА, которое инициировало блокировку слияния либо запрос на пакет изъятия, который включает и покупку дизайнерского приложения Figma Design.

Заявление СМА прокомментировал генеральный директор и председатель совета директоров Adobe Шантана Нарайена. По его словам, при всём несогласии компаний с решением ведомства, руководство обоих разработчиков считает, что в их «общих интересах двигаться вперёд независимо».

Юристы Adobe готовят ответные шаги и попытаются предоставить СМА исчерпывающие доказательства, что слияние с Figma не нанесёт ущерба европейской конкуренции.