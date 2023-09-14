Adobe открыла доступ к своему ИИ Firefly всем подписчикам сервисов компании

Этот ИИ интегрирован в рабочие процессы и предлагает обширные возможности для дизайна, фотографии, видео и 3D-моделирования.

Firefly может похвастаться рядом инновационных функций, таких как Generative Fill и Generative Expand в Photoshop, Generative Recolor в Illustrator и Text to Image и Text Effects в Adobe Express. Все эти функции позволяют пользователям экспериментировать и создавать контент на новом уровне.

Более того, Adobe вводит новую кредитную систему, которая позволяет пользователям использовать «быстрые» Generative Credits для создания контента.

После использования определённого количества этих кредитов, подписчики могут либо продолжить работу на более низкой скорости, либо приобрести дополнительные кредиты.