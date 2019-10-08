Adobe отняла лицензии и не вернула деньги за Photoshop в странах под санкциями США

Отмечается, что Adobe дала венесуэльским пользователям дополнительное время на загрузку любых файлом, которые хранились в их аккаунте, а именно до 28 октября. Далее учетные записи будут деактивированы. На данный момент компания направляет всем пользователям из Венесуэлы письмо на электронную почту, которое содержат в себе соответствующие инструкции. Сообщается, что запрет распространяется на все типы аккаунтов, включая платные учетные записи. Так, пользователи не смогут оплачивать новые функции, а также не смогут требовать возместить стоимость потраченных средств. Компания сообщила, что руководствовалась распоряжением Белого дома в вопросе о возмещении средств.

Напомним, что еще летом Трам выпустил указ, согласно которому были наложены экономические санкции на Венесуэлу. Со слов Трампа, связано это с нарушениями человеческих прав, которые были совершены режимом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Так, согласно санкциям американские компании не имеют права сотрудничать с венесуэльскими организациями любого типа.