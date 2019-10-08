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Adobe отняла лицензии и не вернула деньги за Photoshop в странах под санкциями США

Учетные записи пользователей будут деактивированы 28 октября
Крупнейшая американская компания Adobe отменила все подписки и привела в нерабочее состояние все аккаунты для пользователей из Венесуэлы. Известно, что данное решение было принято, чтобы соответствовать принятым администрацией Трампа санкциям.

Отмечается, что Adobe дала венесуэльским пользователям дополнительное время на загрузку любых файлом, которые хранились в их аккаунте, а именно до 28 октября. Далее учетные записи будут деактивированы. На данный момент компания направляет всем пользователям из Венесуэлы письмо на электронную почту, которое содержат в себе соответствующие инструкции. Сообщается, что запрет распространяется на все типы аккаунтов, включая платные учетные записи. Так, пользователи не смогут оплачивать новые функции, а также не смогут требовать возместить стоимость потраченных средств. Компания сообщила, что руководствовалась распоряжением Белого дома в вопросе о возмещении средств.

Напомним, что еще летом Трам выпустил указ, согласно которому были наложены экономические санкции на Венесуэлу. Со слов Трампа, связано это с нарушениями человеческих прав, которые были совершены режимом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Так, согласно санкциям американские компании не имеют права сотрудничать с венесуэльскими организациями любого типа.

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