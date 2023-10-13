Adobe показала настоящее платье, цвет и рисунок которого можно менять в одно мгновенье

Adobe показала настоящее платье, цвет и рисунок которого можно менять в одно мгновеньеВыглядит и вправду удивительно
На недавней конференции Adobe Max 2023, компания Adobe представила свой новый проект под кодовым названием Project Primrose.
Его главная цель — стирание границ между технологиями и модой. Компания заявила о стремлении раскрыть потенциал гибких текстильных дисплеев, превращая одежду в настоящий холст для творчества.
С помощью новых технологий, Adobe может не только изменять цвет ткани, но и проигрывать на ней анимацию.
В демонстрационной модели платья были встроены сенсорные датчики, благодаря которым текстиль может менять свой окрас не только по команде, но и в зависимости от движения. На презентации платье демонстрировало переливание серебристых чешуек.
Представители Adobe отметили, что мода в будущем не должна оставаться статичной. С применением новых технологий одежда может предложить гораздо больше возможностей для самовыражения.