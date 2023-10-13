Adobe показала настоящее платье, цвет и рисунок которого можно менять в одно мгновенье

Его главная цель — стирание границ между технологиями и модой. Компания заявила о стремлении раскрыть потенциал гибких текстильных дисплеев, превращая одежду в настоящий холст для творчества.

С помощью новых технологий, Adobe может не только изменять цвет ткани, но и проигрывать на ней анимацию.