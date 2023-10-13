Наука и технологии
07:36, 13 октября 2023
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Adobe показала настоящее платье, цвет и рисунок которого можно менять в одно мгновенье

Выглядит и вправду удивительно

На недавней конференции Adobe Max 2023, компания Adobe представила свой новый проект под кодовым названием Project Primrose.

Его главная цель — стирание границ между технологиями и модой. Компания заявила о стремлении раскрыть потенциал гибких текстильных дисплеев, превращая одежду в настоящий холст для творчества.

С помощью новых технологий, Adobe может не только изменять цвет ткани, но и проигрывать на ней анимацию.

Adobe показала настоящее платье, цвет и рисунок которого можно менять в одно мгновенье
© Bloomberg

В демонстрационной модели платья были встроены сенсорные датчики, благодаря которым текстиль может менять свой окрас не только по команде, но и в зависимости от движения. На презентации платье демонстрировало переливание серебристых чешуек.

Представители Adobe отметили, что мода в будущем не должна оставаться статичной. С применением новых технологий одежда может предложить гораздо больше возможностей для самовыражения.

Источник:Bloomberg
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