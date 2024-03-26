Adobe представил новую платформу с ИИ для создания рекламы

Новое приложение под названием GenStudio было представлено во время мероприятия Adobe Summit, наряду с помощником на базе ИИ для Adobe Experience и обновлениями вокруг генеративной модели ИИ Adobe Firefly.

GenStudio эффективно выступает в качестве централизованного хаба для рекламных кампаний, предоставляя такие инструменты, как наборы брендов, руководство по копирайтингу и предварительно утвержденные ресурсы, наряду с рядом инструментов на базе генеративного ИИ, которые могут генерировать фоны и обеспечивать общий стиль, оставаясь при этом в рамках бренда.

Эти инструменты также позволяют пользователям быстро создавать рекламу для электронной почты и платформ социальных сетей, таких как Facebook, Instagram и LinkedIn. Затем GenStudio покажет пользователям, какие характеристики, сгенерированные ресурсы и кампании наиболее эффективны, что, по мнению Adobe, может использоваться для направления ИИ-подсказок для других кампаний.

В настоящее время Adobe GenStudio находится в альфа-версии, а его широкое внедрение ожидается позже в этом году. Стоимость не фиксирована и будет варьироваться в зависимости от компании, согласно Adobe.