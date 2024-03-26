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Наука и технологии
Опубликовано 26 марта 2024, 21:39
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Adobe представил новую платформу с ИИ для создания рекламы

Но она пока в альфа-версии
Adobe объявила о запуске новой платформы для создания рекламы, основанной на искусственном интеллекте (ИИ), которая призвана упростить использование инструментов генеративного ИИ компании для создания маркетинговых кампаний.

Новое приложение под названием GenStudio было представлено во время мероприятия Adobe Summit, наряду с помощником на базе ИИ для Adobe Experience и обновлениями вокруг генеративной модели ИИ Adobe Firefly.

GenStudio эффективно выступает в качестве централизованного хаба для рекламных кампаний, предоставляя такие инструменты, как наборы брендов, руководство по копирайтингу и предварительно утвержденные ресурсы, наряду с рядом инструментов на базе генеративного ИИ, которые могут генерировать фоны и обеспечивать общий стиль, оставаясь при этом в рамках бренда.

Эти инструменты также позволяют пользователям быстро создавать рекламу для электронной почты и платформ социальных сетей, таких как Facebook, Instagram и LinkedIn. Затем GenStudio покажет пользователям, какие характеристики, сгенерированные ресурсы и кампании наиболее эффективны, что, по мнению Adobe, может использоваться для направления ИИ-подсказок для других кампаний.

В настоящее время Adobe GenStudio находится в альфа-версии, а его широкое внедрение ожидается позже в этом году. Стоимость не фиксирована и будет варьироваться в зависимости от компании, согласно Adobe.

Источник:Adobe
Автор:Булат Кармак
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#ADOBE
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#реклама
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#искусственный интеллект