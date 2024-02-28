Adobe представила ИИ для создания музыки

Этот прототип позволяет пользователям генерировать музыку, вводя текстовое описание стиля, например, «веселый танец» или «грустный джаз», и затем редактировать аудио без переключения на специализированное программное обеспечение.

Интегрированные инструменты редактирования Adobe позволяют настраивать результаты, изменяя повторяющиеся темп, интенсивность и структуру. Секции музыки могут быть перемешаны, а звук может быть создан в виде повторяющейся петли для создания фоновой музыки для контента.

Проект также может корректировать сгенерированный аудиофайл «на основе мелодии-образца» и увеличивать длину аудиоклипов. Интерфейс редактирования сгенерированного аудио не был представлен, но Adobe обещает глубокий контроль над звуком, аналогичный управлению изображением в Photoshop.

Этот проект, разрабатываемый совместно с Университетом Калифорнии и Школой компьютерных наук Карнеги-Меллона, находится на раннем этапе. Он может быть интегрирован в существующие инструменты редактирования Adobe в будущем. На данный момент инструмент не доступен широкой публике, и дата выпуска не объявлена. Прогресс разработки можно отслеживать на сайте Adobe Labs.