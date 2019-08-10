Adobe представила прозрачную витрину с дополненной реальностью

Компания Adobe продемонстрировала свою новую разработку — прототип прозрачного дисплея с поддержкой дополненной реальности под кодовым названием Project Glasswing.

Фактически, это такая витрина, которая получит дополнительные функции и возможности. Экспериментальный дисплей позволяет «дополнять» физические объекты на витрине, используя эффекты Photoshop, After Effects или Premiere Pro. Всё это без использования смартфонов или специальных очков.

Прототип обошёлся компании в «несколько тысяч» долларов, 4 тысячи из них было потрачено на умное стекло и контроллер.

Сама компания не собирается выпускать подобные витрины, но в будущем такие технологии могут найти своё применение в самых разных областях.