Adobe разработал новую ИИ для увеличения разрешения видео

Если коротко, то генеративные противоборствующие сети (GAN) эффективны для увеличения разрешения статических изображений, но сталкиваются с трудностями при работе с видео, так как могут вызывать мерцание и другие нежелательные артефакты. Другие методы увеличения разрешения могут избежать этого, но результаты не такие четкие и детализированные. VideoGigaGAN стремится предоставить лучшее из обоих вариантов — более высокое качество изображений/видео моделей GAN с меньшим мерцанием или искажениями на выходных кадрах. Компания предоставила несколько примеров, показывающих работу модели в полном разрешении.

Пока это лишь превью исследований, поэтому нет гарантии, что Adobe предоставит доступ к VideoGigaGAN для пользователей через программное обеспечение Creative Cloud, такое как Premiere Pro.