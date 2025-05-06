Адвокат Маска заявил, что реформы OpenAI не решают главной проблемы

Ранее OpenAI объявила об изменениях в структуре: бизнес-подразделение станет корпорацией, ориентированной не только на прибыль, но и на общественную пользу. При этом общий контроль останется за некоммерческой организацией. Эти шаги последовали после давления со стороны сообщества, включая ученых, бывших сотрудников и самого Маска.

По мнению адвоката Маска, изменения не решают ключевую проблему — использование ресурсов, созданных в рамках благотворительной структуры, в интересах частных лиц и инвесторов, включая руководство компании и партнеров, таких как Microsoft.

Маск уже обращался в суд с просьбой заблокировать переход OpenAI к коммерческой модели, однако суд отказал в этом требовании, позволив при этом рассматривать другие части иска. Кроме того, предприниматель ранее пытался приобрести активы некоммерческого подразделения за более чем 97 миллиардов долларов, но сделка не состоялась.

OpenAI, в свою очередь, утверждает, что иск Маска направлен на замедление работы конкурента. Представители компании называют претензии необоснованными и считают, что Маск использует правовые инструменты в своих интересах, а не для защиты миссии компании.