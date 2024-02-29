Адвокат основателя биржи FTX попросил для своего подзащитного срок в 6,5 лет

Мукаси заявил, что материальный ущерб, приписываемый мошенническим схемам Фрида в размере $10 млрд, не был доказан и является показательно «гротескным». В связи с этим адвокат попросил суд снизить наказание с учётом «скорректированного уровня правонарушений», который должен равняться 56, то есть сократиться на 30 уровней.

В ноябре 2023 года Фрида признали виновным по 7 пунктам обвинения. Согласно американскому законодательству, совокупный срок тюремного заключения по предъявленным статьям составит 115 лет.

Защита запросила снижение срока в диапазоне от 63 до 78 месяцев, то есть максимум 6,5 лет. «Подходящим методом вынесения справедливого решения было бы рассмотрение скорректированного уровня правонарушений (промежуточный итог), который равен 56, уменьшенный на 30 уровней, исходя из нулевого ущерба. Это даёт рекомендательный диапазон 63-78 месяцев», — отмечено в деле.