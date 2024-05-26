«Аэрофлот» и РЖД обеспечат спутниковым интернетом своих пассажиров

В ходе мероприятия ЦИПР-2024 «Аэрофлот» и РЖД заключили договор с компанией «Бюро 1440», которая специализируется на космических технологиях. Они собираются внедрить передовые спутниковые системы в авиа и железнодорожный транспорт.

Это означает, что скоро пассажиры смогут пользоваться высокоскоростным интернетом как в самолётах «Аэрофлота», так и в поездах РЖД. Эти технологии также помогут улучшить управление движением транспорта.

РЖД уже планирует интегрировать спутниковые системы в свои информационные системы, что сделает интернет доступным для пассажиров и улучшит управление грузами и беспилотными поездами. Авиакомпания «Аэрофлот» также ожидает улучшения интернет-соединения для пассажиров и повышения безопасности полётов благодаря новым технологиям.