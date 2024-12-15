«Аэрофлот» начнёт использовать ИИ для определения цен на перелёты

«Аэрофлот» объявил о вступлении в Альянс искусственного интеллекта, чтобы внедрять современные технологии в свою работу. Основное внимание будет уделено прогнозированию спроса на авиаперелёты и оптимизации внутренних процессов компании. В авиакомпании отметили, что это поможет не только улучшить управление загрузкой самолётов, но и повысить экономическую эффективность операций.

Альянс искусственного интеллекта включает 12 компаний, а его расширенный формат объединяет более 90 участников из различных отраслей. В «Аэрофлоте» рассказали, что участие в Альянсе позволит развивать автоматизированную систему управления доходами (АСУД), которая прогнозирует спрос на перелёты на срок от трёх дней до года. В будущем эту технологию смогут применять и другие российские авиаперевозчики, чтобы более эффективно использовать свои ресурсы.

Ещё одно направление развития связано с созданием программного комплекса для анализа и оптимизации рабочих процессов. Заместитель гендиректора «Аэрофлота» Антон Мацкевич подчеркнул, что компания лидирует в цифровизации транспортной отрасли, активно внедряя отечественные IT-продукты. Ранее «Аэрофлот» сообщил о переходе на российскую программу «Электронный портфель пилота», которая полностью заменит зарубежные аналоги к 2025 году, на что планируется потратить 28 млрд рублей в рамках программы импортозамещения.