«Аэрофлот» перевёл пилотов на российское ПО

«Аэрофлот» одним из первых внедрил в работу собственное отечественное программное обеспечение для пилотов — «Электронный портфель пилота». Разработку доверили компании «АФЛТ-Системс», и, по данным авиакомпании, новый сервис уже показал себя лучше зарубежных аналогов. Приложение помогает пилотам не только на этапе подготовки к рейсу, но и во время полёта, предлагая доступ ко всем необходимым материалам, включая навигационные карты, инструкции по эксплуатации и руководства для нестандартных ситуаций.

Как уточнили в компании, новая система объединяет в одном приложении всё, что нужно для полёта: от задания до отчёта о выполнении. Основные плюсы разработки — возможность быстрой доработки и расширения функций, а также соответствие высоким промышленным стандартам. «Аэрофлот» считает, что использование таких технологий поможет значительно облегчить работу экипажа, а также ускорить процессы на борту.

Сейчас «Аэрофлот» также готовится к массовому использованию российских планшетов с операционной системой «Аврора». Эти устройства получат не только пилоты, но и бортпроводники, которые будут работать с новым приложением CrewTab для обслуживания пассажиров. В компании добавляют, что продукт уже вызвал интерес и у других российских авиакомпаний, также стремящихся к переходу на отечественное ПО.