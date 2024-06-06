«Аэрофлот» почти полностью прейдёт на отечественную Astra Linux

«Аэрофлот» и IT-компания «Русбитех-Астра» подписали соглашение о технологическом партнёрстве на ПМЭФ-2024. Авиакомпания будет использовать отечественную операционную систему Astra Linux, разработанную «Русбитех-Астра». Это первый случай в российской гражданской авиации, когда применяются IT-продукты на базе Astra Linux.

Сотрудничество направлено на замену импортного программного обеспечения и IT-платформ «Аэрофлота». Это снизит риски, связанные с внешними факторами, и улучшит качество и технологичность собственных IT-решений авиакомпании. Astra Linux, известная высоким уровнем защиты информации и стабильной работой, применяется в различных государственных учреждениях и секторах.

«Русбитех-Астра» входит в группу компаний «Астра» и специализируется на разработке и сопровождении операционной системы Astra Linux. Сейчас эта система используется в обороне, здравоохранении, науке и образовании, финансовом секторе, ЖКХ, промышленности и торговле.