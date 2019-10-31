"Аэрофлот" призвал российские аэропорты использовать биометрические данные пассажиров при регистрации

Так, в качестве компаний, к которым можно было бы обратиться с вопросом получения биометрических данных, представитель “Аэрофлота” привел в пример Сбербанк и Ростелеком, которые уже уполномочены государством осуществлять сбор подобного рода информации.

”Есть две тенденции, первая — это биометрию собирать в банке, в данном случае самый большой сборщик биометрии — это Сбербанк, он заинтересован в продаже доступа к тем биометрических данным, которые они собрали со своих клиентов. А второе - это государство в лице Ростелекома. На мой взгляд, правильнее иметь взаимоотношения с государством”, — отметил Богданов, говоря о том, каким образом аэропорты могли бы получать биометрические данные клиентов.