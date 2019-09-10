"Аэрофлот" занял первое место по пунктуальности среди европейских авиаперевозчиков

”Аэрофлот по итогам августа 2019 года занял первое место по пунктуальности выполнения полетов среди крупнейших авиаперевозчиков Европы. Это показывают исследования сразу двух британских аналитических служб - FlightStats и OAG, которые располагают наиболее обширными базами данных о мировых авиаперевозках”, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

По данным, предоставленным агентством OAG, в августе “Аэрофлот” выполнил точно по расписанию 89% магистральных рейсов. Согласно же данным FlightStats, данный показатель оказался еще выше — 89,5%.