“Аэрофлот” запускает собственного туроператора

Генеральный директор перевозчика Андрей Калмыков уточнил, что туроператор начинает работу сегодня, 22 июля. Также, по его словам, сервис запустится в рамках одного юрлица, поскольку “Победа” уже включена в реестр отечественных туроператоров. Сервис будет распространяться на все рейсы в существующей маршрутной сетке авиакомпании. Работать это все будет просто: как только пассажир выберет дату и направление вылета, агрегатор сразу же подберет гостиницу с лучшими ценами на заданный период. При этом Калмыков отметил, что багаж все же останется платной услугой, оплачиваемой отдельно от билета. Новый туроператор будет называться PobedaTravel. Сервис будет автономным, с собственным сайтом, отдельным продвижением и соцсетями.