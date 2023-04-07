«Аэрофлот» засудят за обман в рекламе

Жалобу в ведомство подал некий гражданин, который дважды, по его словам, оплатил провоз такого багажа. При этом в бортовом журнале «Аэрофлота» есть запись о бесплатном провозе лыжного или сноубордического снаряжения при покупке билета на рейс.

Также с 7 декабря 2022 года до 15 мая 2023 проводится акция бесплатной перевозки снаряжения для горных лыж и водного спорта. В рамках акции пассажиру окажут услугу бесплатного перевоза такого снаряжения, если в самолёте есть свободное место для багажа, а согласовать перевозку нужно за 36 часов до вылета. Но если билет не включает в себя бесплатный багаж, пассажир должен будет доплатить за провоз оборудования.

По данным ФАС, «Аэрофлот» нарушил закон «О рекламе», пункты о стоимости товара, порядке покупки и других условиях приобретения. И если вина перевозчика будет установлена, компании грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.