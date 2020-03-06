Аэротакси провело в воздухе около часа в рамках первого испытания

К слову, салон транспортного средства может вместить в себя до шести человек. Для того, чтобы аэротакси смогло взлететь, ему необходимо наличие не более 50 метров взлетной полосы, а от одной заправки Tensor 600X может пролететь до 600 км. Крейсерская скорость машины, согласно проектной документации, составляет 200 км/ч.

На данный момент устройство имеет бензиновый двигатель, но в будущем его планируется “пересадить” на электрическую силовую установку. По мнению компании-разработчика, их транспорт в дальнейшем может пользоваться большой популярностью в перевозках на средние дистанции.