Наука и технологии
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Аэротакси провело в воздухе около часа в рамках первого испытания
При этом в будущем устройство планируется собрать на базе совершенно иного двигателя
Как стало известно, компания Fraundorfer Aeronautics сумела провести первое успешное испытание собственного аэротакси Tensor 600X, которое провело в воздухе около часа, достигло скорости 130 км/ч и поднялось на высоту до 500 м.
К слову, салон транспортного средства может вместить в себя до шести человек. Для того, чтобы аэротакси смогло взлететь, ему необходимо наличие не более 50 метров взлетной полосы, а от одной заправки Tensor 600X может пролететь до 600 км. Крейсерская скорость машины, согласно проектной документации, составляет 200 км/ч.
На данный момент устройство имеет бензиновый двигатель, но в будущем его планируется “пересадить” на электрическую силовую установку. По мнению компании-разработчика, их транспорт в дальнейшем может пользоваться большой популярностью в перевозках на средние дистанции.