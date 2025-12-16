АЭС по всему миру вновь запускаются из-за глобального ИИ-бума

Главным драйвером стала резко растущая потребность дата-центров в стабильном и круглосуточном электричестве. В Японии власти уже одобрили перезапуск реактора на Хоккайдо, а еще одна станция в префектуре Ниигата готовится к возобновлению работы.

В США тренд поддерживают крупнейшие IT-компании: Google договорилась с NextEra Energy о перезапуске АЭС Duane Arnold к 2029 году, а Microsoft участвует в проекте возвращения в строй реактора на площадке Three Mile Island.

Атомная энергетика привлекает не только надежностью, но и отсутствием выбросов CO₂ — это важно на фоне климатической повестки.

Однако у тренда есть побочный эффект: спрос на уран стремительно растет. По оценке World Nuclear Association, к 2040 году мировая атомная генерация может удвоиться, а цены на уран уже находятся на максимумах за последние 15 лет.

Эксперты предупреждают: если инвестиции в новые рудники не ускорятся, дефицит топлива может стать новой проблемой энергетического ИИ-будущего