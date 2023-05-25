Африка заинтересовалась российскими технологиям

25 мая в День Африки состоялась пресс-конференция директора Института Африки РАН Ирины Абрамовой, где обсуждались вопросы, связанные с ситуацией в странах Африки, перспективами сотрудничества России с континентом и подготовкой к II саммиту "Россия - Африка". Абрамова подчеркнула, что несмотря на прошедшие 60 лет со дня создания Организации африканского единства, задачи, поставленные тогда, до сих пор не решены полностью, особенно вопрос суверенитета. В изменяющемся мире важно, чтобы Россия оставалась субъектом, а не объектом. Также было отмечено значение объединений, включая БРИКС, и интерес некоторых африканских стран к присоединению к таким союзам.

Абрамова выразила уверенность в том, что БРИКС может стать источником реальных возможностей для экономического развития в Африке. Совместные проекты предоставят африканским странам возможность развивать торговлю, получать финансовую поддержку и обеспечивать экономический рост. Особое внимание уделено сотрудничеству России и Китая в Африке. Китай уже опередил многие государства в регионе благодаря своему присутствию и инвестициям. Поэтому Абрамова призвала Россию учитывать свои интересы и искать области совпадения с африканскими странами.

Кроме того, Абрамова подчеркнула важность развития образования в Африке, начиная с школьного уровня. Предложение работать с талантливыми школьниками и возвращать обучение африканских студентов на русском языке может создать человеческий капитал из специалистов, которые будут лояльны России. Завершая пресс-конференцию, Абрамова подчеркнула необходимость перехода от слов к делу в отношениях с Африкой. Это включает выделение инвестиций, создание возможностей для государственно-частного партнерства и решение проблем логистики и поставок товаров. Она также подчеркнула важность изменения отношения российского общества к Африке и привлечения внимания к развивающемуся континенту и его потенциалу.