Африканские военные показали бронемашину собственного производства

Так, местная государственная корпорация под названием Defence Industries Corporation of Nigeria представила свою новейшую технологию — бронеавтомобиль Ezugwu, что в переводе на русский означает "Гора". По словам представителя компании, данный военный автомобиль относится к классу MRAP, то есть устройство вполне может справиться с разрушительным воздействием мин.

Согласно официальным данным, Ezugwu способен выдержать подрыв по крайней мере 12 кг взрывчатого вещества под колесами и 6,75 кг непосредственно под днищем бронеавтомобиля. В качестве двигателя в нем используется дизельное решение мощностью 615 лошадиных сил. Также новейшая разработка оснащена тепловизорами и системой камер кругового обзора.