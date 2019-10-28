Наука и технологии
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Африканские военные показали бронемашину собственного производства
Транспортное средство, к слову, способно выдержать взрыва 12 кг взрывчатого вещества
Общемировая тенденция показывает, что бронированные автомобили пользуются все большей популярностью, в связи с чем получили достаточно широкое распространение по всему миру. Шутка ли — подобный тип вооружения производят даже те страны, в которых военно-промышленный комплекс находится еще на самом начальном этапе развития. Вот и нигерийские военные решили представить собственную разработку в данной области.
Так, местная государственная корпорация под названием Defence Industries Corporation of Nigeria представила свою новейшую технологию — бронеавтомобиль Ezugwu, что в переводе на русский означает "Гора". По словам представителя компании, данный военный автомобиль относится к классу MRAP, то есть устройство вполне может справиться с разрушительным воздействием мин.
Согласно официальным данным, Ezugwu способен выдержать подрыв по крайней мере 12 кг взрывчатого вещества под колесами и 6,75 кг непосредственно под днищем бронеавтомобиля. В качестве двигателя в нем используется дизельное решение мощностью 615 лошадиных сил. Также новейшая разработка оснащена тепловизорами и системой камер кругового обзора.
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