Агрессивность маленьких собак объяснили с научной точки зрения

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Агрессивность маленьких собак объяснили с научной точки зренияДелается это в попытке защититься
Ученые из Университета Пенсильвании решили выяснить, почему зачастую самыми агрессивными собаками являются не ротвейлеры, питбули и прочие породы, выведенные для охраны или защиты людей, а, напротив, маленькие собаки, вроде чихуахуа.
Речь о собаках, максимальный вес которых достигает 9 кг. Так, согласно данным главы Центра взаимодействия животных и общества при Школе ветеринарной медицины Университета Пенсильвании Джеймса Серпелла, маленькие собаки ощущают себя незащищенными ввиду того, что не могут наводить ужас своей внешностью. В этой связи они принимают стратегию заблаговременного нападения. Таким образом маленькие собаки, с помощью агрессии, пытаются защититься. В то же время, специалисты отметили, что агрессивными маленькие собаки могут быть и из-за хозяев.
“Владельцы склонны инфантилизировать маленьких собак и думать о них, как о беспомощных младенцах”, — сообщается в источнике.