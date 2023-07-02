Агроном рассказал, с какого периода начинают продавать арбузы и дыни без нитратов

Фермеры стараются привезти арбузы и дыни на прилавки магазинов как можно раньше, и для этого они используют большое количество минеральных удобрений. Однако агроном Владимир Викулов предупреждает, что из-за этого в этих фруктах может накапливаться слишком много нитратов. Поэтому он рекомендует не увлекаться ранними арбузами и дынями, особенно теми, которые привозят из-за границы, например, из Турции.

Агроном объясняет, что некоторые фермеры используют повышенные дозы минеральных удобрений, чтобы получить ранний урожай. Однако это может привести к накоплению нитратов в бахчевых культурах. Чтобы избежать отравления солями азотной кислоты, рекомендуется употреблять ранние арбузы и дыни в небольших порциях. Владимир Викулов советует быть умеренным при употреблении этих фруктов. Он отмечает, что другие культуры тоже могут содержать нитраты, но мы не едим их в таком количестве, как арбузы и дыни. Особенно важно ограничивать потребление ранних арбузов и дынь детям и пожилым людям, чтобы избежать возможного отравления.

Владимир Викулов напоминает, что в России сезон арбузов и дынь обычно начинается в конце июля. Это время, когда фрукты созревают естественным образом и содержат меньше нитратов.