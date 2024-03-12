Airbnb запретил использование камер безопасности внутри жилья

Ранее в приложении для аренды жилья хозяева могли устанавливать камеры безопасности в «общих зонах» объектов, включая коридоры, гостиные и входные двери. Airbnb требовало от хозяев раскрывать наличие видеокамер в своих объявлениях и делать их видимыми, а также запрещало использование камер в спальнях и ванных комнатах.

Теперь хозяева не могут использовать внутренние видеокамеры вообще. Изменение произошло после многочисленных жалоб гостей на обнаружение скрытых камер в арендованных помещениях. Новая политика Airbnb также вводит новые правила для наружных видеокамер безопасности и теперь потребует от хозяев раскрывать их использование и расположение до бронирования гостями.

Хозяева не могут использовать камеры для слежения за внутренними пространствами, а также в «определенных местах на открытом воздухе, где ожидается высокая степень конфиденциальности», таких как открытый душ или сауна. Дополнительно в объявлениях будет указываться о наличии мониторов уровня шума, которые хозяева могут использовать для измерения наличия вечеринок в арендуемых помещениях, что было запрещено Airbnb в 2022 году.