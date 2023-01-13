Airbus начала тестировать технологии автономного полёта на ряде своих самолётов

Сообщается, что он способен повысить безопасность и эффективность полётов. Сама технология включает в себя такие функции, как автоматическое аварийное отклонение в крейсерском режиме, автоматическая посадка и помощь при рулении.

Известно о проведении испытаний с использованием самолёта A350-1000. Причём происходит тестирование в аэропорту Тулуза-Бланьяк, который является испытательным полигоном компании.

Основной целью проекта DragonFly является имитация способности стрекоз распознавать окружающую среду. Так, например, в ходе испытаний экспериментальный самолёт смог распознать и отреагировать на внешние условия, такие как зоны полёта, особенности местности и погода.

При этом воздушное судно генерировало новую траекторию полёта и передавало эту информацию диспетчерам воздушного движения и другим операторам аэропорта. И всё это происходило в автономном режиме!

Как скоро технологии, испытываемые в рамках DragonFly, попадут на рейсовые модели самолётов — неизвестно.