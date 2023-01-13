Наука и технологии
06:13, 13 января 2023
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Airbus начала тестировать технологии автономного полёта на ряде своих самолётов

Вот оно, будущее

Представители Airbus заявили, что компания проводит активные испытания нового комплекса автоматизированных технологий, более известного как проект DragonFly.

Airbus начала тестировать технологии автономного полёта на ряде своих самолётов

Фото: AutoEvolution

Сообщается, что он способен повысить безопасность и эффективность полётов. Сама технология включает в себя такие функции, как автоматическое аварийное отклонение в крейсерском режиме, автоматическая посадка и помощь при рулении.

Известно о проведении испытаний с использованием самолёта A350-1000. Причём происходит тестирование в аэропорту Тулуза-Бланьяк, который является испытательным полигоном компании.

Основной целью проекта DragonFly является имитация способности стрекоз распознавать окружающую среду. Так, например, в ходе испытаний экспериментальный самолёт смог распознать и отреагировать на внешние условия, такие как зоны полёта, особенности местности и погода.

При этом воздушное судно генерировало новую траекторию полёта и передавало эту информацию диспетчерам воздушного движения и другим операторам аэропорта. И всё это происходило в автономном режиме!

Как скоро технологии, испытываемые в рамках DragonFly, попадут на рейсовые модели самолётов — неизвестно.

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