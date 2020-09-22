Airbus создаст водородные пассажирские самолеты

Ожидается, что выпуск первого подобного летательного аппарата состоится уже в 2035 году, а его “грузоподъемность” составит 200 пассажиров, причем он сможет перевезти их на расстояние до 3,7 тыс км. Турбовинтовой вариант самолета сможет перевозить до 100 пассажиров на расстояние до 1,8 тыс км.

Стоит отметить, что на сегодняшний день всего несколько компаний во всем мире разрабатывают собственные решения в сегменте пассажирских самолетов, которые в качестве “топлива” используют альтернативные источники энергии. При этом подобный тип топливных элементов считается куда более безопасным и безвредным с точки зрения наносимого экологического урона.

Напомним, что согласно рекомендации Международной организации гражданской авиации, уже к 2050 году авиаперевозчикам будет необходимо заметно сократить объемы выбросов вредных веществ (таких, например, как углекислые газы) — в общей сложности, уменьшение их выделения должно достигнуть 50% в сравнении с уровнем 2005 года.