Airbus, Thales и Leonardo создадут совместный спутниковый проект

Инициатива получила название «Project Bromo». В ее рамках планируется сформировать новую компанию, которая займется выпуском спутников и сможет конкурировать с крупными игроками из США и Китая, включая сервис Starlink.

Руководитель Airbus отметил, что подобные сделки проходят в два этапа: сначала заключается рамочное соглашение, а затем стороны переходят к завершению всех юридических процедур. По его оценке, первый документ может быть утвержден уже в ближайшие месяцы.

Пока стороны продолжают обсуждать ключевые вопросы, которые необходимо решить перед формированием новой структуры. При этом в компаниях подчеркивают, что объединение станет важным шагом для укрепления позиций Европы на мировом рынке спутниковых технологий.