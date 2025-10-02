AirPods Pro 3 признали абсолютно неремонтопригодными — целых 0 баллов от iFixit

Команда iFixit разобрала наушники и выставила им 0 из 10, продолжив девятилетнюю серию нулевых оценок для всей линейки AirPods Pro.

Разбор показал: аккумулятор в каждом наушнике хоть и удалось извлечь сравнительно легко, но дальше конструкция снова оказалась «ловушкой» для ремонта.

Внутри установлены крошечные батареи на 0,221 Вт·ч, приклеенные так, что заменить их практически невозможно. То же самое касается и зарядного кейса: Apple использует склеенный одноэлементный аккумулятор на 1,334 Вт·ч.

По заявлениям компании, AirPods Pro 3 работают до 8 часов без подзарядки и до 24 часов с кейсом. Но батареи, как и в других устройствах, изнашиваются через 2–3 года, а заменить их отдельно нельзя — Apple просто меняет весь наушник или футляр.

Эксперты отмечают, что компактность и влагозащита IP57 не оправдывают столь низкой ремонтопригодности, ведь конкуренты вроде Fairphone выпускают TWS-наушники с заменяемыми аккумуляторами. iFixit в очередной раз упрекнул Apple в создании одноразовой электроники.