AiSee: новое устройство поможет слепым «видеть» мир вокруг

В одном из наушников находится камера на 13 мегапикселей, фиксирующая вид вокруг пользователя, второе имеет сенсорную панель. Микропроцессор и литиевая батарея находятся на задней части устройства, которое подключается к интернету.

При поднесении предмета, например, при покупках в магазине, пользователь делает снимок встроенной камерой. Облачные алгоритмы искусственного интеллекта обрабатывают изображение в реальном времени, анализируя форму, размер и цвет предмета, а также текст на его этикетках.

Если устройство распознает объект, синтетический голос в наушниках сообщает пользователю, что это за предмет. При необходимости можно задать вопрос вслух, и, надеемся, искусственный интеллект предоставит ответ.

AiSee не требует подключения к смартфону, что делает его использование максимально простым. Кроме того, наушники через косточки не закрывают уши, что позволяет пользователям сохранить контакт с окружающим миром.