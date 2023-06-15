«Айтишники не впечатлились»: 90% процентов российских работников цифровых компаний отказались покупать VR шлем Apple

По результатам опроса онлайн-школы дизайна и технологий Bang Bang Education и онлайн-школы разработки игр XYZ School, только 12% россиян заинтересовались новой гарнитурой смешанной реальности Apple Vision Pro сразу после её анонса. Из этой группы, 3% готовы купить гарнитуру в кредит, а 9% предпочтут единовременную оплату. Большинство респондентов (88%) не планируют покупку новинки, основной причиной является высокая стоимость, о чем заявили 64% опрошенных. В то же время, 71% проявили интерес протестировать новинку Apple.

Среди участников опроса 85% уже используют продукцию Apple, но только 9% использовали VR/AR гарнитуры других производителей.

Респонденты планируют использовать гарнитуру для разных целей. 40% видят Vision Pro в качестве инструмента для творчества и работы, 23% хотели бы играть в игры, а 15% смотреть различный контент. Есть также 22% опрошенных, которые хотели бы использовать Vision Pro для всех вышеперечисленных задач.

Операционный директор XYZ School, Эмма Юсова, отмечает, что компании в области EdTech давно активно тестируют разные технологии, включая виртуальную реальность, онлайн-игры и искусственный интеллект, в образовательном процессе. Она считает, что когда технология Vision Pro станет доступной, она станет важной частью современного образования.