Айтишники в России стали в 4 раза более востребованы

Спрос на IT-специалистов в августе 2023 года вырос в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом, а зарплаты в этой сфере также увеличились. Согласно данным «Авито Работы», средняя предлагаемая зарплата в IT-отрасли достигла 60 503 рубля в месяц, что на 23% выше, чем год назад. Зарплаты вакансий разнятся, и, например, frontend-разработчикам предлагают до 300 тысяч рублей в месяц.

Спрос также вырос на операторов ПК (в 3,2 раза) и специалистов по компьютерной технике (в 1,9 раза). Зарплаты для них тоже увеличились на 50% и 20% соответственно. Программисты также востребованы в 1,3 раза чаще, и их зарплаты увеличились на 15%.

Исследование также показало, что работодатели в IT-отрасли интересуются как специалистами с высшим образованием, так и со средним профессиональным образованием. Согласно опросу более 10 тысяч работающих россиян, 67% представителей IT-сферы считают, что получение среднего профессионального образования в этой области перспективно.

Однако, несмотря на рост кадровой базы, дефицит разработчиков в России оценивается в 500-700 тысяч человек. Тем не менее, отрасль информационных технологий продолжает активно развиваться, и объем продаж российских IT-решений увеличился на 22% за прошлый год, сказал глава Минцифры Максут Шадаев.