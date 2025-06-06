Айзекман связал с Маском отзыв своей кандидатуры на пост главы NASA

Опубликовано 06 июня 2025, 15:001 мин.
Айзекман связал с Маском отзыв своей кандидатуры на пост главы NASAИз-за неких «корыстных» людей
Джаред Айзекман, которого Трамп видел в качестве главы NASA, заявил, что его кандидатуру внезапно отозвали без объяснения причин. И связано это с его отношениями с Илоном Маском.
Айзекман выразил разочарование после того, как ему сообщили о решении президента отозвать его кандидатуру. Он считает, что причиной отзыва стали не только его связи с Маском, которые проявились в работе с SpaceX, но и в поддержке со стороны Маска.
Считая это не случайным совпадением, Айзекман подчеркнул, что другие изменения происходили в это же время, к примеру, завершение работы Маска в Белом доме и его уход из политики с одновременной критикой Трампа.
Айзекман выразил недоумение по поводу обнародования решения и отметил, что не считает это справедливым, но сослался на то, что это выгодно людям «с корыстными целями», о чём рассказал в подкасте All-In Podcast на YouTube.