Айзекман связал с Маском отзыв своей кандидатуры на пост главы NASA

Айзекман выразил разочарование после того, как ему сообщили о решении президента отозвать его кандидатуру. Он считает, что причиной отзыва стали не только его связи с Маском, которые проявились в работе с SpaceX, но и в поддержке со стороны Маска.

Считая это не случайным совпадением, Айзекман подчеркнул, что другие изменения происходили в это же время, к примеру, завершение работы Маска в Белом доме и его уход из политики с одновременной критикой Трампа.

Айзекман выразил недоумение по поводу обнародования решения и отметил, что не считает это справедливым, но сослался на то, что это выгодно людям «с корыстными целями», о чём рассказал в подкасте All-In Podcast на YouTube.