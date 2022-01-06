Академик нашёл связь между 100-летней продолжительностью жизни людей и словом «век»

При этом эксперт отметил, что он знает о существовании данных о женщине-долгожителе в Азербайджане. Она, якобы, прожила все 180 лет. Но при этом специалист допустил, что во времена её рождения не существовало чётких учётных записей. А потому её точный возраст невозможно было установить.