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Академик нашёл связь между 100-летней продолжительностью жизни людей и словом «век»Чем-то напоминает направление мышления Михаила Задорнова
В сети появилось интересное интервью, в котором президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия в том числе рассказал, почему людям суждено жить до 100 лет.
Изначально вопрос был связан с тем, как относится специалист к шансам человека дожить до 150 лет. Именно на это Бокерия ответил следующим тезисом:
150 — я не знаю, но ведь как, понимаете, век — это 100 лет, че-ло-век. Значит, мы должны жить 100 лет.
Лео Бокерия
При этом эксперт отметил, что он знает о существовании данных о женщине-долгожителе в Азербайджане. Она, якобы, прожила все 180 лет. Но при этом специалист допустил, что во времена её рождения не существовало чётких учётных записей. А потому её точный возраст невозможно было установить.
Источник: РИА Новости