Академик РАН предложил методику оценки развития ИИ

Академик РАН Игорь Каляев предложил новый подход к оценке искусственного интеллекта, предлагая ввести понятие «интеллектуальной мощности». По его мнению, это понятие отражает способность системы выполнять интеллектуальную работу в определённый период времени. Эта идея была представлена в рамках первой Всероссийской школы по искусственному интеллекту и большим данным в Национальном центре физики и математики.

Сейчас в мире активно ведутся исследования по искусственному интеллекту, но часто используемые термины, такие как «слабый» и «сильный» искусственный интеллект, пока не имеют общепринятых определений. Для количественной оценки уровня искусственного интеллекта Каляев предлагает использовать «интеллектуальную мощность», измеряемую величиной интеллектуальной работы, выполняемой системой в единицу времени, при создании новых алгоритмов для решения сложных задач.

В понедельник в Сарове, Нижегородская область, была открыта Всероссийская школа по искусственному интеллекту и большим данным. Участвуют студенты и молодые учёные из 17 регионов России, делая это мероприятие многообещающим для обмена знаниями и идеями в сфере искусственного интеллекта.