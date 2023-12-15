Академик РАН рассказал, каким будет будущее в мире с ИИ

На следующем этапе развития общества, как утверждает академик Александр Сергеев, ключевым будет гармоничное сосуществование искусственного и естественного (человеческого) интеллекта. Он выражает уверенность в том, что будущее человечества строится на мирных и взаимовыгодных отношениях между этими двумя формами интеллекта. Сегодня системы на базе нейросетей уже активно внедряются на рынок, и активное развитие и влияние искусственного интеллекта на общество представляют собой неизбежные процессы, которых следует не бояться.

Важным аспектом, по мнению академика Сергеева, является необходимость повышения прозрачности принимаемых искусственным интеллектом решений. Это, в свою очередь, способствует увеличению уровня доверия к искусственному интеллекту. Усилия по обеспечению прозрачности могут сделать взаимодействие между человеком и искусственным интеллектом более ясным и предсказуемым, способствуя доверительным отношениям между ними.