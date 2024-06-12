Акции Apple взлетели до $204 за бумагу после презентации ИИ-системы Intelligence

Опубликовано 12 июня 2024, 22:30
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Акции Apple взлетели до $204 за бумагу после презентации ИИ-системы IntelligenceИнвесторов заинтересовала ИИ-система компании
На фоне проходящей технологической конференции WWDC 2024 в цене резко выросли акции Apple. Как пишет Forbes, стоимость акций достигла исторического мамксимума.
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Согласно данным торгов в реальном времени на бирже Nasdaq, акции Apple стоили $204,6 за штуку. Капитализация компании составила $3,14 трлн.
Инвесторы заинтересовались новинкой вендора — ИИ-платформой Apple Intelligence. Эта система основана на решениях от OpenAI: в ассистент Siri внедрён чат-бот ChatGPT. Это решение Apple интегрировала во все свои операционные системы, включая обновлённую visionOS для своей гарнитуры Vision Pro.
Источник:Forbes
Автор:Андрей Кадуков