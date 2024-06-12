Акции Apple взлетели до $204 за бумагу после презентации ИИ-системы Intelligence

Согласно данным торгов в реальном времени на бирже Nasdaq, акции Apple стоили $204,6 за штуку. Капитализация компании составила $3,14 трлн.

Инвесторы заинтересовались новинкой вендора — ИИ-платформой Apple Intelligence. Эта система основана на решениях от OpenAI: в ассистент Siri внедрён чат-бот ChatGPT. Это решение Apple интегрировала во все свои операционные системы, включая обновлённую visionOS для своей гарнитуры Vision Pro.