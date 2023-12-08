Акции как маркер: Google предсказали равенство в гонке c другими разработчиками ИИ

К закрытию торгов 7 декабря акции материнской компании Google, Alphabet, резко выросли в цене и составили $136,93, рост составил 5,3%. На постмаркете стоимость бумаг уже составила $137. Рост зафиксирован впервые с 29 августа.

Цена почти такая же, как у Microsoft и OpenAI. При этом рыночная стоимость Google выросла на $80 млрд по сравнению со $100 млрд в феврале текущего года. Причём очков Google добавляет тот факт, что не только чат-бот Bard может выдавать ложную информацию, но и Microsoft и OpenAI тоже могут предлагать проблемные продукты, после обновления семейства моделей GPT.

«Google начинает решать проблемы инвесторов, связанные с инновациями в области генеративного искусственного интеллекта и высокой стоимостью запуска моделей GenAI, комбинируя модели Gemini разных размеров», — сообщили аналитики J.P. Morgan.