Акции NVIDIA рухнули на 7%, даже несмотря на рост выручки на 122%

На первый взгляд, финансовые показатели компании выглядят великолепно: NVIDIA превзошла ожидания аналитиков по доходам и прибыли, а также дала оптимистичный прогноз на текущий квартал, ожидая выручку в $32.5 млрд.

Однако за этими цифрами скрываются некоторые тревожные сигналы. Во-первых, маржа чистой прибыли компании снизилась впервые с 2022 года. Также прогнозируемая валовая прибыль на текущий квартал составит 74.4%, что ниже предыдущих показателей.

Кроме того, доходы от китайского сегмента дата-центров снизились из-за американских экспортных ограничений.

Вместе с тем были подтверждены слухи о незначительном дефекте в дизайне новой архитектуры Blackwell, который был исправлен, но привел к задержке поставок до конца года.

В итоге инвесторы видят, что период бурного роста NVIDIA подошел к концу, что привело к корректировке стоимости акций, несмотря на все еще сильные финансовые показатели компании.