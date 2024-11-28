Акции Nvidia внезапно упали после заявлений Трампа о повышении тарифов

После отчёта акции Nvidia упали почти на 3,5%, затем ещё на 1%. Несмотря на то, что выручка за третий квартал превысила прогнозы, Nvidia установила прогноз по выручке за четвёртый финансовый квартал на уровне $37,5 млрд, что совсем немного выше ожиданий аналитиков.

А затем, 25 ноября, акции снизились ещё на 4%: вероятной причиной тому стала встреча исполнительного вице-президента Nvidia по глобальным операциям Джея Пури с заместителем министра торговли Китая Ван Шоувэнем в Пекине.

Аналитики говорят, что связано снижение акций и с заявлениями Трампа о повышении тарифов на 60% на китайский импорт, а также о дополнительном тарифе в 10% «на все их многочисленные товары».

Издание Quartz со ссылкой на аналитиков сообщает, что эти предполагаемые тарифы могут вызвать ответные меры со стороны КНР. К тому же Китай остаётся ключевым рынком для Nvidia, на который пришлось порядка 17% годовой выручки компании за финансовый год, закончившийся в январе 2024 года, по сравнению с 26% двумя годами ранее в силу нынешних торговых ограничений. Согласно прогнозам исследовательской группы SemiAnalysis, продажи новейшего чипа H20, разработанного специально для Китая, в 2024 году составят более $12 млрд.