Акции Nvidia взлетели после снятия с компании торговых ограничений США

По информации источника, акции американского чипмейкера Nvidia выросли на утренних торгах 31 июля более чем на 12%, в то время как акции AMD подорожали более чем на 5%. Акции голландского производителя полупроводникового оборудования ASML выросли почти на 7%. Акции японской компании Tokyo Electron взлетели на Токийской бирже почти на 14%.

Это связано также с географическим уточнением, что под новые ограничения на поставки полупроводников в Китай, под которые ранее потенциально подпадали Nvidia и ASML, не подпадут производители полупроводникового оборудования из Японии, Нидерландов и Южной Кореи.