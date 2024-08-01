Акции Nvidia взлетели после снятия с компании торговых ограничений США

Опубликовано 01 августа 2024, 02:15
1 мин.
Акции Nvidia взлетели после снятия с компании торговых ограничений СШАНачался рост активов и других компаний
Акции американской компании Nvidia выросли на фоне информации об исключении вендора и других компаний, связанных с полупроводниковой отраслью, из предстоящего к принятию «правила Белого дома», касающегося торговых отношений с Китаем.
© Nvidia
По информации источника, акции американского чипмейкера Nvidia выросли на утренних торгах 31 июля более чем на 12%, в то время как акции AMD подорожали более чем на 5%. Акции голландского производителя полупроводникового оборудования ASML выросли почти на 7%. Акции японской компании Tokyo Electron взлетели на Токийской бирже почти на 14%.
Это связано также с географическим уточнением, что под новые ограничения на поставки полупроводников в Китай, под которые ранее потенциально подпадали Nvidia и ASML, не подпадут производители полупроводникового оборудования из Японии, Нидерландов и Южной Кореи.